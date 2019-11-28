В Тамбове начали борьбу с гололедом на дорогах

СЕГОДНЯ 18:38 2019-11-28T18:38:35+03:00

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В Тамбове заблаговременно начали борьбу с гололедом, который может возникнуть на дорогах и тротуарах из-за дождя.

- Специалисты муниципального учреждения «Спецдорсервис» уже в 16 часов 15 минут вышли на работу, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - В первую очередь внимание уделяется мостам, путепроводам, спускам и подъемам, как самым опасным с точки зрения образования гололеда местам.

Сейчас на улицы города выведено 22 единицы спецтехники, из которых 20 это дорожные и 2 тротуарные пескоразбрасыватели. По словам генерального директора «Спецдорсервис» Сергея Белова, учреждение перешло на круглосуточный режим работы, сегодня в первую очередь техника будет работать на дорогах, затем силы перебросят на обработку тротуаров. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся в ближайшие часы. Однако уже в ночь с субботы на воскресенье ожидается первый крупный снегопад.

ИСТОЧНИК KP.RU