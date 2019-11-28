Для жителей тамбовской глубинки открывают кинозалы

СЕГОДНЯ 18:01 2019-11-28T18:01:23+03:00

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В трех районах Тамбовщины появились современные кинозалы. 28 ноября открытие состоялось в Доме культуры Сосновского района. 29 ноября первых посетителей примет кинозал в ДК «Молодежный» поселка Строитель. Еще один скоро откроется в центральном Доме культуры Первомайского района.

На переоснащение каждого кинозала выделялось по 5 миллионов рублей. На эти деньги установили новую мебель и современное оборудование: большие киноэкраны, системы для 3D-показа, комфортные кресла, цифровые кинопроекторы, акустическое оборудование и другую технику. Все это позволит жителям глубинки смотреть новинки кино в комфортных условиях. Их уже оценили первые зрители. День открытия кинозала в Сосновском районе совпал с всероссийской премьерой отечественного фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

- Всего до 2024 года в населенных пунктах области планируется создание 16 современных кинозалов, - рассказали в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU