2019-11-28T17:29:38+03:00
Общество

В Тамбове демонтируют незаконные рекламные конструкции

«Зачистка» прошла в микрорайоне МЖК
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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С городских улиц убирают рекламуС городских улиц убирают рекламуФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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28 ноября в микрорайоне МЖК Тамбова демонтировали сразу 8 незаконно установленных рекламных конструкций. Его провели сотрудники муниципального учреждения «Спецтехуниверсал».

Как рассказал начальник ремонтно-строительного участка Максим Воронков, после демонтажа рекламные аншлаги отвозят на хранение в учреждение. В течение трех месяцев собственник конструкций может забрать их, оплатив при этом затраты на демонтаж. Сумма зависит от сложности работ и количества привлекаемой техники.

- Например, стоимость выкупа конструкций, которые мы демонтируем сегодня, составит 2-3 тысячи рублей за каждую, а за рекламный щит придется заплатить уже порядка 19 тысяч рублей,- пояснил Максим Воронков.- По истечении срока, если владелец не объявляется, конструкцию утилизируют.

В администрации города напоминают, что людям, желающим установить на территории города рекламные конструкции, в первую очередь, необходимо обратиться в комитет по информационный политике администрации города Тамбова.

- Даже реклама, расположенная на частной собственности, должна быть внесена в официальный реестр, в противном случае ее размещение также становится незаконным,- говорит главный специалист комитета по информационной политике администрации города Тамбова Евгений Федулов.

В этом году уже было демонтировано 230 нелегальных рекламных конструкций. По закону в течение месяца велся поиск владельца каждой из них. Если собственника удается установить сразу, в том числе и по номеру указанного на рекламе телефона, то ему выписывается предписание о демонтаже конструкции в течение 30 дней. Также фото самовольно установленной рекламы вывешиваются на сайте комитета по информационный политике администрации города Тамбова. Если в течение 30 дней найти собственника не удается, то конструкция уничтожается за счет средств городского бюджета с дальнейшем возмещением всех расходов со стороны владельца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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