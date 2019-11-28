В бананах, которые завозят на Тамбовщину, обнаружили мух-переносчиц холеры
В Тамбовскую область могут попасть фрукты с опасными вредителями.
- В партии бананов, которые завозят в Россию из Республики Эквадор, обнаружили многоядных мух-горбаток, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
Они поражают фрукты и овощи (картофель, бананы, дыни, мандарины, апельсины), а также муку, сою, сыр, вяленую рыбу. Эти вредители опасны для человека и животных - горбатки являются переносчиками холеры.
Управление просит обо всех случаях их выявления сообщать в отдел фитосанитарного и семенного контроля и надзора по телефону: 8-4752-71-99-06.
ИСТОЧНИК KP.RU