В бананах, которые завозят на Тамбовщину, обнаружили мух-переносчиц холеры

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-28T17:02:20+03:00

Вредители попали в регион из Эквадора

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В Тамбовскую область могут попасть фрукты с опасными вредителями.

- В партии бананов, которые завозят в Россию из Республики Эквадор, обнаружили многоядных мух-горбаток, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Они поражают фрукты и овощи (картофель, бананы, дыни, мандарины, апельсины), а также муку, сою, сыр, вяленую рыбу. Эти вредители опасны для человека и животных - горбатки являются переносчиками холеры.

Управление просит обо всех случаях их выявления сообщать в отдел фитосанитарного и семенного контроля и надзора по телефону: 8-4752-71-99-06.

ИСТОЧНИК KP.RU