Тамбовчанин застрелил московского бизнесмена и похитил у него 1,4 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:32 2019-11-28T15:32:06+03:00

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В Москве перед судом предстанет 33-летний житель Тамбовской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 «Убийство, сопряженное с разбоем», п. «б, в» ч. 4 ст. 162 «Разбой, совершенный в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и ч. 1 ст. 222 «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов» УК РФ.

По версии следствия, 11 октября 2018 года, обвиняемый пришел с самодельным переделанным для стрельбы боевыми патронами сигнальным пистолетом модели МР-371в квартиру столичного предпринимателя, чтобы ограбить его. Тамбовчанин несколько раз выстрелил в бизнесмена, после чего похитил у него 1,4 млн. рублей. От полученных серьезных ранений москвич впоследствии скончался.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU