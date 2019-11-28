2019-11-28T14:07:19+03:00
Здоровье

21 тамбовчанин заболел геморрагической лихорадкой

Это на 2 человека больше, чем в прошлом году
Магдалина Кочнева
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На Тамбовщине не первый год распространяется геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). Вызывающие её вирусы распространяются мелкими грызунами. Болезнь протекает тяжело, с высокой температурой, сыпью, кровотечениями и поражением почек.

Массовых случаев заболеваемости на Тамбовщине не зарегистрировано. За 9 месяцев обратился за медпомощью 21 человек. Показатель заболеваемости составил 2,07 на 100 тыс. населения. Это значительно ниже, чем в Саратовской, Пензенской, Рязанской областях и в 3 раза меньше среднероссийского показателя – 5,88 на 100 тыс. населения.

- Восприимчивы к ГЛПС люди всех возрастов, - напоминает региональный Роспотребнадзор. - Для предупреждения вируса вакцин не существует. А после перенесенного заболевания формируется длительный, стойкий иммунитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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