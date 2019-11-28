2019-11-28T13:33:11+03:00
Общество

В Тамбовской области вырастет минимальный взнос на капремонт

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Рост составит 44 копейкиРост составит 44 копейкиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области с нового года повышается минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Напомним, сейчас горожане отчисляют на эти цели 7 рублей 49 копеек с квадратного метра жилплощади в месяц, если другое не предусмотрено собранием собственников - жители имеют право увеличить размер взносов для своего дома.

27 ноября в региональной администрации подписали постановление, в соответствии с которым со следующего года размер взноса составит уже 7 рублей 93 копейки, то есть вырастет на 44 копейки или в пределах 6%.

Напомним, отчисления на капитальный ремонт жители нашего региона делают с июля 2014 года, тогда плата за капремонт составляла 5 рублей 98 копеек за один квадратный метр в месяц. В последний раз минимальный взнос на капремонт повышали в конце 2018 года на 75 копеек. Новые тарифы начали действовать в 2019-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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