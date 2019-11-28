Тамбовчанин оплатил долг по алиментам, чтобы ездить в командировки за границу

СЕГОДНЯ 16:05 2019-11-28T16:05:53+03:00

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В Тамбовской области житель города Рассказово выплатил 70 тысяч рублей задолженности по алиментам в пользу несовершеннолетнего ребенка только после того, как судебные приставы ограничили его в праве выезда за пределы РФ.

Мужчина испугался, что может лишиться поездок за границу, ведь его работа требует постоянных командировок. Причем ранее он был неоднократно предупрежден о возможных последствиях в случае невыплаты долга, но серьезности этому не придавал. В итоге рассказовец в срочном порядке погасил задолженность, придя в отдел УФССП.

- Судебными приставами Управления ФССП России по Тамбовской области за 10 месяцев 2019 года вынесено более 36 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации должников. В отношении должников по алиментным обязательствам – около 7,7 тысяч постановлений. Благодаря применению такой меры судебными приставами Управления ФССП России по Тамбовской области взыскана задолженность около 600 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба регионального УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU