2019-11-28T16:33:09+03:00
Происшествия

За сутки тамбовские полицейские задержали пять человек с наркотиками

У них изъяли героин, спайс и марихуану
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области за сутки, 27 ноября, сотрудниками полиции были задержаны пять человек по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В Тамбове на улице Жуковского оперативники нашли тайник, в котором находилось полграмма героина. Как позже выяснилось, закладку с наркотиком сделала 26-летняя жительница Московской области, которая была задержана полицейскими.

Ночью в городе Рассказово на улице Лермонтова сотрудники ГИБДД по подозрению в хранении и перевозке наркотиков остановили автомобиль «Мазда», за рулем которого находился 30-летний местный житель. В салоне иномарке автоинспекторы нашли полграмма синтетического наркотика спайс. Как оказалось, водитель приобрел его через тайник бесконтактным способом для личного потребления.

Вечером в Моршанске при патрулировании улиц сотрудники ППС обратили внимание на подозрительного мужчину. При личном досмотре они обнаружили у него 7 граммов марихуаны. Еще 90 граммов марихуаны оперативники нашли в доме 32-летнего жителя села Красносвободное Тамбовского района, а 190 граммов марихуаны было изъято у 42-летнего жителя села Иловай-Рождественское Первомайского района.

- Изъятые наркотические средства направлены на экспертизу. В отношении жителей Тамбовской области, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков, проводятся проверки. Решается вопрос об их привлечении к ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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