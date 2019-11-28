Почти 50 тысяч рублей тамбовчанка лишилась при попытке найти работу

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-28T15:01:58+03:00

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Тамбовчанка пыталась найти в интернете дополнительный источник заработка и наткнулась на объявление, которое показалось ей интересным. Во время переписки потенциальный работодатель предложил женщине установить на мобильный телефон специально приложение. Не замечая подвоха, жительница областного центра выполнила это требование, в результате чего с ее банковской карты списалось 49790 рублей.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Хищение». Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU