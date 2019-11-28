2019-11-28T14:27:14+03:00
Происшествия

Двое тамбовских подростков обокрали бабушку друга

Они украли у пожилой женщины ноутбук и деньги
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области двое несовершеннолетних правонарушителей проведут в центре временной изоляции 30 суток. В сентябре этого года, подростки 13 и 14 лет, проникли в дом бабушки их общего знакомого и совершили кражу. Школьники украли оттуда кошелек, в котором находилось 2650 рублей, а также ноутбук.

В действиях подростков усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Однако учитывая, что на момент ее совершения они не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, то в возбуждении уголовного дела было отказано. Тогда было принято решение поместить их в ЦВИНП.

- В целях профилактики и предупреждения совершения повторного общественно опасного деяния, прокурор поддержал ходатайство полиции о помещении подростков в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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