2019-11-28T13:27:31+03:00
Происшествия

В Тамбовской области перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший пьяную гражданскую жену

Женщина оскорбила супруга, который запретил ей выпивать, и поплатилась за это жизнью
Ксения АЛЕШИНА
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В Первомайском районе перед судом предстанет 34-летний мужчина, обвиняемый в гибели гражданской супруги. Тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 27 сентября текущего года в собственном доме в селе Новосеславино.

Установлено, что вечером этого дня, гражданские супруги занимались высадкой саженцев плодовых деревьев у себя на участке. В перерывах между работой сожители выпивали. Мужчина увидел, что гражданская жена сильно запьянела, и запретил ей дальнейшее употребление алкоголя. Возмутившись, потерпевшая высказала в адрес супруга ряд оскорбительных высказываний, после чего мужчина сильно избил ее. Ночью он обнаружил, что супруга мертва. Причиной ее смерти стала сочетанная травма тела.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Ранее злоумышленник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, в основном, против собственности, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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