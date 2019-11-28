2019-11-28T13:01:00+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины попал в ДТП на угнанном авто

Молодому человеку грозит до пяти лет колонии
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отделение полиции поселка Сатинка поступило заявление от 27-летнего молодого человека. Он сообщил, что утром, 23 ноября, обнаружил свой автомобиль «Chery» у дома с признаками ДТП. В итоге стражи порядка выяснили, что угон машины совершил его односельчанин, которого потерпевший узнал по записи с видеорегистратора.

Угонщик попал в аварию на машине, после чего вернул автомобиль владельцу. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Максимальным наказанием санкция данной статьи предопределяет виновному лишение свободы на срок до пяти лет. Помимо этого, виновному предстоит возместить ущерб, причиненный автомобилю, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 50 тысяч рублей тамбовчанка лишилась при попытке найти работу
Проект Сбербанка «Цифровой университет» будет расширен в ВГМУ
Двое тамбовских подростков обокрали бабушку друга
21 тамбовчанин заболел геморрагической лихорадкой
В Тамбовской области вырастет минимальный взнос на капремонт
В Тамбовской области перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший пьяную гражданскую жену
Тамбовчанку оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконную продажу двух бутылок водки
Румынский фольклорный ансамбль даст концерт в Тамбове
В Тамбовской области прокуроры борются с торговлей поддельными трудовыми книжками через интернет
Тамбовчанин украл коньяк из магазина и скрылся на глазах у кассира
В Котовске в воду для отопления добавят зеленый краситель
За несанкционированный полет квадрокоптера тамбовская организация заплатит штраф в 300 тысяч рублей
Тамбовчанин чуть не лишился иномарки «Меrсеdеs-Веnz» из-за долга
На территории бывшего училища химзащиты в Тамбове пройдут учения: стрелять будут холостыми
Директор ДК в Тамбовском районе потратил на корпоратив деньги, предназначенные для новогодних детских утренников