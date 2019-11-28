Житель Тамбовщины попал в ДТП на угнанном авто

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-28T13:01:00+03:00

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В отделение полиции поселка Сатинка поступило заявление от 27-летнего молодого человека. Он сообщил, что утром, 23 ноября, обнаружил свой автомобиль «Chery» у дома с признаками ДТП. В итоге стражи порядка выяснили, что угон машины совершил его односельчанин, которого потерпевший узнал по записи с видеорегистратора.

Угонщик попал в аварию на машине, после чего вернул автомобиль владельцу. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Максимальным наказанием санкция данной статьи предопределяет виновному лишение свободы на срок до пяти лет. Помимо этого, виновному предстоит возместить ущерб, причиненный автомобилю, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU