Тамбовчанку оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконную продажу двух бутылок водки

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-28T12:28:03+03:00

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В Первомайском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.174.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Установлено, что в ноябре прошлого года женщину привлекли к административной ответственности за незаконную торговлю алкоголем и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Однако спустя полгода она вновь взялась за старое и в июне продала односельчанину две бутылки нелегальной водки.

- Учитывая позицию государственного обвинителя, особый порядок рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнице наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU