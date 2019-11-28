2019-11-28T12:28:03+03:00
Происшествия

Тамбовчанку оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконную продажу двух бутылок водки

Спиртное у женщины приобрел односельчанин
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Первомайском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.174.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Установлено, что в ноябре прошлого года женщину привлекли к административной ответственности за незаконную торговлю алкоголем и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Однако спустя полгода она вновь взялась за старое и в июне продала односельчанину две бутылки нелегальной водки.

- Учитывая позицию государственного обвинителя, особый порядок рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнице наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 50 тысяч рублей тамбовчанка лишилась при попытке найти работу
Проект Сбербанка «Цифровой университет» будет расширен в ВГМУ
Двое тамбовских подростков обокрали бабушку друга
21 тамбовчанин заболел геморрагической лихорадкой
В Тамбовской области вырастет минимальный взнос на капремонт
В Тамбовской области перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший пьяную гражданскую жену
Житель Тамбовщины попал в ДТП на угнанном авто
Румынский фольклорный ансамбль даст концерт в Тамбове
В Тамбовской области прокуроры борются с торговлей поддельными трудовыми книжками через интернет
Тамбовчанин украл коньяк из магазина и скрылся на глазах у кассира
В Котовске в воду для отопления добавят зеленый краситель
За несанкционированный полет квадрокоптера тамбовская организация заплатит штраф в 300 тысяч рублей
Тамбовчанин чуть не лишился иномарки «Меrсеdеs-Веnz» из-за долга
На территории бывшего училища химзащиты в Тамбове пройдут учения: стрелять будут холостыми
Директор ДК в Тамбовском районе потратил на корпоратив деньги, предназначенные для новогодних детских утренников