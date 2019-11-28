В Тамбовской области прокуроры борются с торговлей поддельными трудовыми книжками через интернет

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-28T11:28:42+03:00

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Прокуроры Бондарского района во время мониторинга сети «Интернет» выявили сайты, на которых была размещена информация о продаже трудовых книжек со стажем. При этом согласно ст. 66 ТК РФ и Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 «О трудовых книжках», оформление этого документа осуществляется только работодателем.

Кроме того, за использование поддельных трудовых книжек ч. 3 статьи 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность «Использование заведомо подложного документа».

По мнению прокуроров, информация, размещенная на указанных сайтах, должна быть признана запрещенной к распространению на территории РФ.

- Прокуратура района направила в суд 13 административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ и блокировке доступа к указанной информации. Заявления находятся в стадии судебного рассмотрения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU