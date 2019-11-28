Румынский фольклорный ансамбль даст концерт в Тамбове

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-28T12:02:29+03:00

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Тамбов посетит посол Румынии в РФ Василе Соаре. На тамбовской земле он представит фольклорный ансамбль «Цара Вранчей». Приезд гостей в областной центр приурочен к Национальному Дню Румынии, который отмечается ежегодно 1 декабря.

- Это один из главных национальных праздников — ежегодно в декабре румыны отмечают годовщину объединения страны в 1918 году и образование румынского государства в пределах его сегодняшних границ. В связи с этим праздником посольство Румынии в РФ проведет серию концертов румынского фольклора в городах России и познакомит россиян с уникальной культурой и традициями румынского народа. Тамбовская область также станет участником этого турне, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Концерт ансамбля состоится 11 декабря в 19:00 на сцене Учебного театра ТГУ имени Г.Р. Державина. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU