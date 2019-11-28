Тамбовчанин украл коньяк из магазина и скрылся на глазах у кассира

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-28T11:02:45+03:00

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В Тамбове, 27 ноября, из магазина на улице Тамары Дерунец была совершена кража алкоголя. Мужчина открыто похитил бутылку с коньяком и скрылся на глазах у кассира в неизвестном направлении.

В ходе проведения совместных мероприятий сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы провели осмотр места происшествия и опросили всех возможных свидетелей. По составленным приметам им удалось найти и задержать 35-летнего вора, проживающего на улице Сенько областного центра. Его доставили в отдел полиции, где мужчина дал признательные показания.

- Похищенная бутылка коньяка изъята. Следы пальцев рук, идентифицированные в результате дактилоскопической экспертизы, послужат неоспоримой уликой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкцией определяется наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемый уже состоял на учете в полиции, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU