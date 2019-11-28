2019-11-28T11:02:45+03:00
Происшествия

Тамбовчанин украл коньяк из магазина и скрылся на глазах у кассира

Полицейские нашли и задержали вора
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове, 27 ноября, из магазина на улице Тамары Дерунец была совершена кража алкоголя. Мужчина открыто похитил бутылку с коньяком и скрылся на глазах у кассира в неизвестном направлении.

В ходе проведения совместных мероприятий сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы провели осмотр места происшествия и опросили всех возможных свидетелей. По составленным приметам им удалось найти и задержать 35-летнего вора, проживающего на улице Сенько областного центра. Его доставили в отдел полиции, где мужчина дал признательные показания.

- Похищенная бутылка коньяка изъята. Следы пальцев рук, идентифицированные в результате дактилоскопической экспертизы, послужат неоспоримой уликой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкцией определяется наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемый уже состоял на учете в полиции, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 50 тысяч рублей тамбовчанка лишилась при попытке найти работу
Проект Сбербанка «Цифровой университет» будет расширен в ВГМУ
Двое тамбовских подростков обокрали бабушку друга
21 тамбовчанин заболел геморрагической лихорадкой
В Тамбовской области вырастет минимальный взнос на капремонт
В Тамбовской области перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший пьяную гражданскую жену
Житель Тамбовщины попал в ДТП на угнанном авто
Тамбовчанку оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконную продажу двух бутылок водки
Румынский фольклорный ансамбль даст концерт в Тамбове
В Тамбовской области прокуроры борются с торговлей поддельными трудовыми книжками через интернет
В Котовске в воду для отопления добавят зеленый краситель
За несанкционированный полет квадрокоптера тамбовская организация заплатит штраф в 300 тысяч рублей
Тамбовчанин чуть не лишился иномарки «Меrсеdеs-Веnz» из-за долга
На территории бывшего училища химзащиты в Тамбове пройдут учения: стрелять будут холостыми
Директор ДК в Тамбовском районе потратил на корпоратив деньги, предназначенные для новогодних детских утренников