2019-11-28T10:41:20+03:00
Общество

В Котовске в воду для отопления добавят зеленый краситель

Это не позволит жителям использовать ее для бытовых нужд
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Со 2 декабря теплоснабжающая организация города Котовска будет добавлять в воду для отопления жилых домов специальный краситель – «Уранин А». Делается это для того, чтобы исключить ее использование для бытовых нужд – жители делают «отводы» от батарей и бесплатно пользуются горячей водой. Теперь, вода, поступающая в теплосети ЦТП-1, расположенного по адресу: ул. Кирова, д. 12; котельной №4, расположенной в районе дома №13 по ул. Октябрьской; котельной №5, расположенной в районе д. №5 по ул. Колхозной, будет иметь зеленый цвет.

- Краситель официально разрешен к применению санитарно-эпидемиологической службой для технических нужд систем коммунального теплоснабжения и признан безвредным для человека и безопасным для окружающей среды, - поясняют в администрации города Котовска. - Однако, «Компьюлинк Инфраструктура ТО» сообщает гражданам, что данный краситель при применении вне системы теплоснабжения может вызвать неблагоприятные реакции в организме человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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