2019-11-28T10:12:09+03:00
Общество

За несанкционированный полет квадрокоптера тамбовская организация заплатит штраф в 300 тысяч рублей

Беспилотник вел топографическую съемку железнодорожной станции Кочетовка-I
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мичуринская транспортная прокуратура добилась привлечения к административной ответственности организации «ТрансПроектИзыскания», которая использовала квадрокоптер для проведения топографической съемки над территорией железнодорожной станции Кочетовка-I. Воздушное пространство над станцией, как выяснилось, входит в район местного военного аэродрома, поэтому несанкционированные полеты, в том числе беспилотников, здесь запрещены. Разрешение на использование квадрокоптера ООО «ТрансПроектИзыскания» не получили, также у организации не было плана полета.

- По данному факту транспортным прокурором в отношении общества вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния), - сообщили в Мичуринской транспортной прокуратуре.

По результатам рассмотрения постановления прокурора Управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу организации назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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