Тамбовчанин чуть не лишился иномарки «Меrсеdеs-Веnz» из-за долга

СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-28T09:40:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель районного поселка Токаревка Тамбовской области добровольно не хотел выплачивать долг в размере 100 тысяч рублей по уголовному штрафу, к которому его приговорили за совершенное преступление.

- С целью проверки имущественного положения судебным приставом-исполнителем был осуществлен выход по месту жительства неплательщика. В ходе совершения исполнительных действий наложен арест на транспортное средство должника марки «Меrсеdеs-Веnz» без права пользования имуществом, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

Перспектива лишиться иномарки не понравилась мужчине, ведь в случае невыплаты долга, машину бы реализовали. В этот же день он пришел в отдел судебных приставов и полностью погасил задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU