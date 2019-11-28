Тамбовчанин чуть не лишился иномарки «Меrсеdеs-Веnz» из-за долга
Житель районного поселка Токаревка Тамбовской области добровольно не хотел выплачивать долг в размере 100 тысяч рублей по уголовному штрафу, к которому его приговорили за совершенное преступление.
- С целью проверки имущественного положения судебным приставом-исполнителем был осуществлен выход по месту жительства неплательщика. В ходе совершения исполнительных действий наложен арест на транспортное средство должника марки «Меrсеdеs-Веnz» без права пользования имуществом, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.
Перспектива лишиться иномарки не понравилась мужчине, ведь в случае невыплаты долга, машину бы реализовали. В этот же день он пришел в отдел судебных приставов и полностью погасил задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU