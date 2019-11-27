На территории бывшего училища химзащиты в Тамбове пройдут учения: стрелять будут холостыми
Горожан просят не пугаться боевой техники
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29 ноября с 7 до 8 часов утра на территории бывшего училища химзащиты, расположенного по ул.Б.Васильева, пройдёт тренировка дежурного подразделения и подразделения «Антитеррор» с использованием холостых боеприпасов. В военном городке №3 войсковой части 54607 будет находится личный состав с оружием и снаряжением.
- Также планируется применение боевой техники, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Просим горожан сохранять спокойствие.
ИСТОЧНИК KP.RU