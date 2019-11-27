2019-11-27T18:03:18+03:00
Общество

На территории бывшего училища химзащиты в Тамбове пройдут учения: стрелять будут холостыми

Горожан просят не пугаться боевой техники
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 ноября с 7 до 8 часов утра на территории бывшего училища химзащиты, расположенного по ул.Б.Васильева, пройдёт тренировка дежурного подразделения и подразделения «Антитеррор» с использованием холостых боеприпасов. В военном городке №3 войсковой части 54607 будет находится личный состав с оружием и снаряжением.

- Также планируется применение боевой техники, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Просим горожан сохранять спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор ДК в Тамбовском районе потратил на корпоратив деньги, предназначенные для новогодних детских утренников
Тамбовчан ждут мокрый снег, морось и гололед
Незаконно торгующий алкоголем иностранец пытался подкупить тамбовского полицейского
Главный тренер ФК «Тамбов» и один из нападающих команды стали лучшими по итогам РПЛ в ноябре
Тамбовчанка на кладбище отбилась от насильника банкой с краской
В Тамбовской области «черный лесоруб» спилил семь дубов в лесничестве
Водитель «Нивы» насмерть сбил пешехода в Тамбовской области
Тамбовчанка получила полгода исправработ за неуплату алиментов
Прокуратура требует от администрации Тамбова снести аварийный дом
В Котовске заработали 14 новых лифтов
Тамбовчанка похитила деньги с карточки своей умершей бабушки
В Тамбовской области осудили мужчину, по вине которого в ДТП погибли три человека и еще один получил серьезную травму
В Тамбове 64-летний пенсионер, катаясь на коньках, провалился под лед
Владельцу магазина в Котовске грозит штраф за продажу пива после девяти вечера
Водитель, сбивший пешеходов в районе Первомайской площади Тамбова, пытался проскочить перекресток на «желтый»
ФК «Тамбов» в четвертый раз выступит на Кубке ФНЛ
Больше 100 тамбовских пенсионеров бесплатно освоили компьютер
Замглавы администрации Тамбова Дмитрий Самородин: «Миазмы доставляют дискомфорт горожанам, но не наносят вред их здоровью»
В Тамбове иномарка влетела в пешеходов, стоящих на тротуаре: погибла женщина, пострадали еще четыре человека
На въезде в Тамбов высадили почти 250 лип
Тамбовская академия футбола получила статус «Регионального центра РФС»