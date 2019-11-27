2019-11-27T17:30:43+03:00
Происшествия

Директор ДК в Тамбовском районе потратил на корпоратив деньги, предназначенные для новогодних детских утренников

166 тысяч рублей пошли на оплату банкета чиновников местной администрации
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовский районный суд поступило уголовное дело по обвинению директора муниципального учреждения культуры в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным суда, руководитель Дома культуры, расположенного в Тамбовском районе, не по назначению потратил 166 тысяч рублей.

- В период с 18 по 25 декабря 2018 года, зная о выделении в возглавляемое им учреждение бюджетных денежных средств на общую сумму 298 000 руб., 166 000 руб. из которых предназначались для организации питания детей на новогодних мероприятиях, руководствуясь личной заинтересованностью, руководитель совершил злоупотребление своими должностными полномочиями путем частичной оплаты запланированного на 26 декабря 2018 года новогоднего корпоратива для сотрудников администрации, - говорится в документах суда.

Для того, чтобы реализовать свой план, директор ДК составил договор с тамбовской организацией, предоставляющей услуги питания. Из него следовало, что фирма обеспечит еду для новогодних детских утренников "на вынос". Так, стол для детей с ограниченными возможностями здоровья по договору стоил 56 тысяч рублей, для ребят, питание приглашенных на елку главы – 78 тысяч рублей и еще 32 тысячи должны были потратить на угощение во время проведения елки для детей работников муниципальных учреждений.

Договоры на таких условиях подписали с организацией-поставщиком питания, но при условии, что деньги по ним пойдут на оплату новогоднего корпоратива для сотрудников администрации. Накануне праздника директор ДК дал поручение бухгалтеру перечислить средства фирмы, которая организует банкет, что и было сделано тремя платежными поручениями.

- При этом фактически питание детей на новогодних мероприятиях организовано не было, - говорится в документах Советского районного суда. - А перечисленные на счет организации общепита 166 000 рублей были затрачены на проведение 26 декабря новогоднего корпоратива для сотрудников администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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