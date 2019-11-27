Тамбовчан ждут мокрый снег, морось и гололед

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-27T17:02:43+03:00

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Региональное МЧС сообщает о том, что завтра, 28 ноября, в Тамбовской области испортится погода. Ночью местами ожидается снег и морось, а днем выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси (0-1 мм). Кроме того, днем, местами возможен гололед (1-2 мм). Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью достигнет 3-8° мороза, а в дневное время будет от 2° мороза до 3° тепла.

- При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач, возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звоните по телефонам экстренных служб, - уточняют в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU