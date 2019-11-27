2019-11-27T16:01:36+03:00
Спорт

Главный тренер ФК «Тамбов» и один из нападающих команды стали лучшими по итогам РПЛ в ноябре

Речь идет о Сергее Первушине и футболисте Владимире Обухове
Ксения АЛЕШИНА
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Главный тренер ФК "Тамбов" Сергей ПервушинГлавный тренер ФК "Тамбов" Сергей Первушин
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Наставник ФК «Тамбов» Сергей Певрушин стал лучшим тренером РПЛ в ноябре, а нападающий Владимир Обухов признан лучшим игроком месяца. Об этом сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

- При выборе лучшего игрока мнения болельщиков, экспертов РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР не совпали. Но по правилу решающего голоса РПЛ, за 2 гола и 2 голевые передачи в трех матчах минувших туров лучшим игроком ноября признается нападающий «Тамбова», - сообщает РПЛ.

Нападающий Владимир Обухов

Нападающий Владимир Обухов

Точно также произошло и с выбором лучшего наставника. Болельщики проголосовали за Виктора Ганчаренко (ЦСКА), телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР отдал предпочтение Кириллу Новикову («Динамо»). Однако решающим стал голос экспертов РПЛ, которые выбрали Сергея Первушина (Тамбов). Напомним, что под его руководством «волки» одержали победу в двух матчах, обыграв «Сочи» и «Ростов», и, несмотря на поражение, показал уверенную игру с московским «Локомотивом».

Фото: premierliga.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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