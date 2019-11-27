Тамбовчанка на кладбище отбилась от насильника банкой с краской

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-27T15:34:15+03:00

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В Мичуринске суд вынес приговор ранее неоднократно судимому 51-летнему мужчине. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 132 УК РФ «Покушение на совершение действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей».

Как установили следствие и суд, в мае текущего года, 44-летняя женщина приходила на кладбище для уборки могилы матери. Закончив с работой, она вышла с территории кладбища и заметила, что за ней по пятам идет подозрительный мужчина. Незнакомец догнал ее и ударил по лице, после чего попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера.

К счастью, женщине удалось вырваться из рук насильника. Но мужчина вновь применил физическую силу. Довести преступный умысел до конца ему не удалось, поскольку жительница наукограда ударила его пакетом, в котором находилась банка с черной краской, которая от удара открылась и разлилась на злоумышленника. После этого, мужчина скрылся.

- В ходе следствия фигурант уголовного дела вину в совершении преступления не признавал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. В октябре 2018 года злоумышленник только освободился из мест лишения свободы, где уже не первый раз отбывал наказание за аналогичные преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU