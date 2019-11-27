Незаконно торгующий алкоголем иностранец пытался подкупить тамбовского полицейского
В Рассказовском районе иностранец пытался дать взятку полицейскому. Сотрудники выявили, что 43-летний мужчина незаконно продавал алкоголь. Пытаясь избежать административной ответственности по ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции), он решил подкупить участкового. Полицейский объяснил правонарушителю, что это расценивается как попытка дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.
Иностранец проигнорировал слова сотрудника и оставил 11000 рублей в служебном кабинете. Мужчину тут же задержали, а деньги изъяли в качестве вещественного доказательства.
- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 291 УК РФ (Взятка), - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - За данное преступление предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей либо до двух лет колонии со штрафом.
ИСТОЧНИК KP.RU