В Тамбовской области «черный лесоруб» спилил семь дубов в лесничестве
Инцидент произошел у села Нижняя Нечаевка. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный спилил семь деревьев дуба, принадлежащих Кирсановскому лесничеству.
При тщательном осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили следы обуви злоумышленника и следы протекторов шин от автомобиля. Местные жители рассказали стражам порядка, что видели в селе подозрительную «ГАЗель» с грузом.
Похищенные деревья полицейские нашли на местной пилораме, там же находился и сам «черный лесоруб». 62-летний мужчина, проживающий в селе Козьмодемьяновка, был задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном.
- Похищенный лес и орудие преступления, бензопила, изъяты. Как пояснил задержанный, ему понадобились доски для личных нужд. Мужчина приехал на личном автомобиле в лесничество, и в период с 23 по 26 ноября совершил хищение леса. Причиненный материальный ущерб устанавливается, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
Известно, что ранее мужчина проблем с законом не имел. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию его преступной деятельности, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
ИСТОЧНИК KP.RU