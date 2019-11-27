2019-11-27T13:27:50+03:00
Общество

Прокуратура требует от администрации Тамбова снести аварийный дом

Жильцов оттуда уже расселили, а вот для лиц без определенного места жительства это здание – лакомый кусок
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Ленинского района через суд добивается от администрации города сноса расселенного аварийного дома по улице Максима Горького, д. 54 и освобождению земельного участка по этому адресу от строительного мусора.

Установлено, что аварийное здание должны были снести еще в третьем квартале 2017 года. Однако до сих пор никаких работ не проводилось. Дом представляет собой одноэтажное, деревянное строение, окна которого забиты фанерой. У него частично разрушен фундамент, а также имеются повреждения на кровле.

По мнению прокуроров, данный дом может являться местом пребывания лиц без определенного места жительства. Кроме того, здание является опасным для жизни и здоровья людей, особенно несовершеннолетних. Ну и, разумеется, ветхий объект ухудшает внешний облик города.

- Выступая в защиту прав неограниченного круга лиц на благоприятные и безопасные условия проживания, прокурор Ленинского района, используя предоставленные законом полномочия, через суд добивается от органа местного самоуправления сноса указанного аварийного дома. Заявление находится в стали судебного рассмотрения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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