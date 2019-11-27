Тамбовчанка получила полгода исправработ за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-27T14:00:00+03:00

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Тамбовчанке назначили 6 месяцев исправительных работ за неуплату алиментов. В отделе судебных приставов по Кирсановскому и Уметскому районам находилось производство о взыскании с матери алиментов на ее несовершеннолетнего ребенка. Женщина долго не платила и теперь у нее образовался долг 60 тысяч рублей. Тамбовчанку привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1. КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и назначили ей 80 часов обязательных работ.

- Однако, к отбытию наказания женщина не приступила и продолжала уклоняться от исполнения решения суда, - сообщает региональное УФССП.

После этого судебный пристав-исполнитель возбудил уголовное дело по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Мировой судья назначил тамбовчанке 6 месяцев исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU