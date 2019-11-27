2019-11-27T12:28:35+03:00
Происшествия

В Тамбовской области осудили мужчину, по вине которого в ДТП погибли три человека и еще один получил серьезную травму

Будучи пьяным, он на своем автомобиле вылетел на встречку, где врезался в иномарку
Ксения АЛЕШИНА
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В Моршанске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть троих лиц».

Установлено, что в марте этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый управлял автомобилем LADA «212140». Вместе с ним на пассажирском сиденье ехал его односельчанин. Во время движения по автодороге в районе с. Устье Моршанского района, двигаясь со скоростью около 80 км/час, водитель не учел дорожные условия (поворот дороги вправо), из-за чего потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Renault Sandero». В результате аварии три пассажира указанных автомобилей погибли, а водитель «Renault Sandero» причинен тяжкий вред здоровью. При этом сам обвиняемый также серьезно пострадал.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. В счет компенсации морального вреда с него в пользу потерпевших взыскано в общей сложности 3,5 млн.рублей. Приговор в законную силу не вступил, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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