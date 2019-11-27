2019-11-27T11:32:30+03:00
Общество

Владельцу магазина в Котовске грозит штраф за продажу пива после девяти вечера

Прокуратура возбудила в отношении предпринимателя производство по делу об административном правонарушении
Ксения АЛЕШИНА
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В Котовске во время проверки прокуроры выявили факт продажи после девяти вечера пива с содержанием алкоголя 4,8% в магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю. При этом, согласно действующему законодательству, розничная торговля алкоголем запрещена с 21:00 до 8:00 по местному времени.

- В связи с допущенным нарушением законодательства прокуратура возбудила в отношении предпринимателя производство по делу об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», которое для рассмотрения направлено в мировой суд Котовска, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Отметим, что санкция указанной выше статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа - на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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