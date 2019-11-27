Водитель, сбивший пешеходов в районе Первомайской площади Тамбова, пытался проскочить перекресток на «желтый»

СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-27T11:05:11+03:00

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Разбираться в обстоятельствах ДТП, которое произошло 26 ноября в 17 часов 45 минут на перекрестке улиц Астраханской и Советской, в районе Первомайской площади, будут следователи регионального УМВД. По факту аварии, в которой погибла 82-летняя пенсионерка и пострадали еще шесть человек, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, участниками аварии стали автомобиль «Nissan Murano», за рулем которого находился 35-летний мужчина и «ВАЗ-21104». Им управлял 21-летний водитель. По данным регионального УГИБДД, «десятка» двигалась со стороны «Динамо» и стала совершать поворот налево на улицу Астраханскую. В это время по улице Советской в южном направлении ехал «Nissan Murano». Водитель иномарки попытался проехать перекресток на, так называемый "глубокий" желтый сигнал светофора, за мгновение до того, как он загорелся красным и врезался в "ВАЗ"

- После столкновения иномарку отбросило на тротуар, где в этот момент находилась толпа пешеходов, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - В результате на месте происшествия погибла 82-летняя женщина. Еще шесть человек, среди которых оказались 19-летний парень, 42-летний мужчина, и женщины 32, 44, 50 и 60 лет, на скорой отвезли в больницу.

После осмотра медики госпитализировали трех пострадавших женщин, у одной из них диагностировали перелом костей таза. Переломы обнаружили у еще одной женщины, а у третьей – сотрясение головного мозга. Эти люди находятся в больнице. Их состояние оценивают как средне-тяжелое. Остальные пострадавшие (парень, мужчина и женщина) в госпитализации не нуждались. Водители обоих автомобилей не пострадали. После аварии они прошли медосвидетельствование на предмет опьянения, которое не показало, что они употребляли алкоголь. Мужчины ранее привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД, но серьезных проступков на дороге, по данным УГИБДД по Тамбовской области, они не совершали.

В аварии погибла женщина и пострадали шесть человекФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU