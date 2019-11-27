2019-11-27T12:29:53+03:00
Происшествия

Тамбовчанка похитила деньги с карточки своей умершей бабушки

Женщина сняла 15 тысяч рублей пенсии, которую начислили по ошибке
Магдалина Кочнева
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Мичуринские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карточки. 25 ноября в дежурную часть поступило сообщение от сотрудников пенсионного фонда. Они рассказали, что вовремя не передали нужные сведения о смерти пенсионерки и из-за этого на ее карточку зачислили деньги. Когда средства попытались вернуть, выяснилось, что их кто-то снял.

Сотрудники опросили родственников умершей и установили, кто имел доступ к банковской карте. В результате, полицейские задержали 28-летнюю женщину - внучку пенсионерки. Она могла заходит в дом своей бабушки, знала пин-код от карточки и место, где она лежит.

- Женщина сняла 15 240 рублей и потратила их на свои нужды, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Теперь ей придется вернуть все похищенные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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