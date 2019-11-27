Водитель «Нивы» насмерть сбил пешехода в Тамбовской области
Мужчина скончался еще до приезда медиков
ДТП в СосновкеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 26 ноября в восемь часов вечера на улице Моршанской в районе дома №4 рабочего поселка Сосновка. 63-летний водитель «Нивы», сбил 34-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU