Водитель «Нивы» насмерть сбил пешехода в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-27T14:34:17+03:00

ДТП в Сосновке Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Мужчина скончался еще до приезда медиков

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ДТП произошло 26 ноября в восемь часов вечера на улице Моршанской в районе дома №4 рабочего поселка Сосновка. 63-летний водитель «Нивы», сбил 34-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU