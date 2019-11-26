Замглавы администрации Тамбова Дмитрий Самородин: «Миазмы доставляют дискомфорт горожанам, но не наносят вред их здоровью»

СЕГОДНЯ 19:18 2019-11-26T19:18:16+03:00

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В Тамбове наконец-то установили источник неприятного запаха, появлявшегося в течение последних месяцев в разных частях города. Как сообщили на заседании рабочей группы, которая разбиралась в этой проблеме, причиной стало выполнение плановых профилактических работ на очистных сооружениях города, которые находятся в ведении Тамбовских коммунальных систем.

- Несмотря на неприятный запах, было установлено, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимой нормы, - сказал заместитель главы администрации города Тамбова Дмитрий Самородин. - Конечно, миазмы доставляют дискомфорт горожанам, но не наносят вред их здоровью.

По словам генерального директора «Единая городская центральная диспетчерская служба» Альберта Досягаева, на ареал распространения и усиление запаха влияют скорость ветра, влажность, температура воздуха, поэтому изначально так сложно было уловить первоисточник зловоний.

Представители АО «Тамбовские коммунальные системы» отметили, что уже проведены ремонтные работы аэрационной системы второй очереди, сейчас специалисты приступили к ремонту системы третьей очереди. Кроме того, принята инвестиционная программа, согласно которой на сооружениях запланирована полная замена всех трех очередей аэрационных систем. Эта мера значительно улучшит все показатели работы оборудования, в том числе и по запаху. Наблюдение за экологической обстановкой в городе обещают продолжить.

ИСТОЧНИК KP.RU