В Тамбове иномарка влетела в пешеходов, стоящих на тротуаре: погибла женщина, еще 7 человек в больнице

СЕГОДНЯ 18:55 2019-11-26T18:55:51+03:00

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26 ноября в Тамбове произошло ЧП, в котором погибла женщина и пострадали еще 7 человек. Аварию с участием трех автомобилей зафиксировали вечером на перекрестке ул. Советской и Астраханской, после столкновения одна из машин выскочила на тротуар и врезалась в толпу пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора. По свидетельству очевидцев, одну из женщин после удара иномарки отбросило в стену здания Ростелекома, она погибла на месте.

- Семеро пострадавших доставлены в больницы, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – 5 из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести.

Фото Блокнот Тамбов

ИСТОЧНИК KP.RU