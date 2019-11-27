В Котовске заработали 14 новых лифтов

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-27T13:00:34+03:00

На их замену потратили больше 27 миллионов рублей

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В 5 многоэтажках Котовска запустили 14 новых лифтов, которые меняли по программе капремонта. В ноябре прошла комплексная проверка готовности нового оборудования. После подготовки всех документов, подписали акты о вводе лифтов в эксплуатацию.

- У них совершенно иная система управления. Они обеспечивают плавность хода, безопасность и возможность диагностировать ошибки с пульта, не выходя из диспетчерского пункта, - рассказал специалист по строительному контролю компании-подрядчика Дмитрий Сарана, - На компьютере в диспетчерской отображается все, что происходит с лифтом: на каком этаже он находится, есть ли пассажир в кабине, открыты или закрыты двери, в движении лифт или нет.

Общая стоимость замены лифтов составила 27,3 миллиона рублей. Согласно договору с подрядчиком, финансирование Фондом капремонта Тамбовской области осуществится за три года.

ИСТОЧНИК KP.RU