2019-11-27T09:40:35+03:00
Общество

Больше 100 тамбовских пенсионеров бесплатно освоили компьютер

Специалисты научили их работе в «Ворде» и познакомили с соцсетями
Ксения АЛЕШИНА
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Занятия по компьютерной грамотностиЗанятия по компьютерной грамотности
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Тамбовская областная научная библиотека имени А.С. Пушкина приглашает пенсионеров бесплатно освоить компьютер. Компьютерные курсы проводятся в стенах читальни с 2015 года. С тех пор их прошли 119 пожилых людей. Всего с ними было проведено 10-15 занятий.

- Программа курсов знакомит с общим устройством компьютера, помогает овладеть навыками использования текстового редактора, освоить работу в Интернете и электронную почту, социальные сети и видеообщение в сети, учит получать интересующую информацию через электронные приемные государственных и социальных учреждений, например, для записи в поликлинику, - сообщают в Пушкинской библиотеке.

Записаться на на бесплатные курсы компьютерной грамотности можно по телефону: 72-77-00 (доб. 310) или через электронную почту: elzal@tambovlib.ru.

Фото: Пушкинская библиотека, Тамбов

ИСТОЧНИК KP.RU

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