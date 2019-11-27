ФК «Тамбов» в четвертый раз выступит на Кубке ФНЛ

СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-27T10:11:20+03:00

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Футбольный клуб "Тамбов" в четвертый раз за историю своего существования примет участие в Кубке Футбольной национальной лиги (ФНЛ) вместе с екатеринбургским «Уралом» и самарскими «Крыльями советов», которые также как и «волки» выступают в РПЛ. Соревнования будут проходить на Кипре с 14 по 27 февраля 2020 года.

Вчера, 26 ноября, состоялась жеребьевка турнира, результаты которой размещены на официальной странице ФНЛ в твиттере. Тамбовчане вошли в группу С, куда также попали «Чертаново», «Томь» и «Крылья советов». В группе А оказались «Ротор», «Енисей», молодежная сборная России и «КАМАЗ», а в группе B — «Химки», «Факел», «Урал» и «Родина». В группе D сыграют «Шинник» , «Мордовия, «Рига» и СКА-Ростов.

Фото: ФНЛ (официальная страница)

ИСТОЧНИК KP.RU