2019-11-26T16:38:52+03:00
Общество

Тамбовчане вышли в финал премии «Студент года - 2019»

Шестеро учащихся прошло по всем заявленным номинациям
Магдалина Кочнева
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За звание лучших ребята поборются на финале в КазаниЗа звание лучших ребята поборются на финале в Казани
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6 лучших тамбовских учащихся колледжей и техникумов вышли в финал Российской национальной премии «Студент года – 2019». Он пройдёт в Казани, где за звание лучших в индивидуальных и коллективных номинациях в очном финале поборются 400 студентов из 48 субъектов РФ. В этом году участвовать в конкурсе смогли и учащиеся колледжей. Студенты Тамбовщины прошли всероссийский заочный этап по всем заявленным номинациям.

Нашу область в номинации «Профессионал года» представит Анатолий Клейменов. Илья Лисенков поборется за звание «Спортсмен года», Виктория Никитина – «Староста года», Егор Чекмарев – «Студенческий лидер года», Станислав Чуфистов – «Общественник года". А ученица Кирсановского Авиационного технического колледжа Диана Якубалиева выбрала номинацию «Творческая личность года».

- В состав жюри конкурсных испытаний финала премии вошли известные деятели науки и культуры, общественные деятели, спортсмены, - рассказали в областном управлении образования и науки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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