На въезде в Тамбов высадили почти 250 лип

СЕГОДНЯ 18:00 2019-11-26T18:00:42+03:00

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На въезде в Тамбов со стороны Москвы завершили благоустройство зеленой зоны. Летом этого года на улицах Киквидзе и 40 лет Октября капитально отремонтировали дорогу, а осенью там высадили 245 лип унифицированной породы, без использования гибридов. В настоящее время специальная комиссия Дирекции благоустройства и озеленения проводит приемку работ, выполненных по контракту на 2,3 млн рублей.

- Согласно агротехническим требованиям каждое деревце аккуратно подвязано. У всех высаженных лип закрытая корневая система и сформированная крона. Это дает гарантию хорошей приживаемости деревьев, которые отлично переносят низкие температуры и обрезки. Формовочные обрезки на липах рядовой посадки будут производить каждую весну. Масштабная работа выполнена и по планированию грунта. В местах, где были наплывы, лишний грунт убрали, там, где были ямы и провалы — добавили чернозема, после чего произвели посев газона на площади около 7 тысяч кв. м., - сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

По словам специалистов, деревья имеют большое санитарно-гигиеническое и архитектурно-планировочное значение. Они смягчают солнечную радиацию на городских улицах и снижают температуру на 15-20 процентов, а также задерживают большое количество пыли и газа.

ИСТОЧНИК KP.RU