Тамбовская академия футбола получила статус «Регионального центра РФС»

СЕГОДНЯ 17:28 2019-11-26T17:28:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве на заседании Комиссии при Президенте Российского Футбольного Союза было принято решение присвоить тамбовской «Академии футбола» статус «Регионального центра РФС». Об этом сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.

Подобный статус РФС закрепляет за лучшими школами региона. Теперь Российский футбольный Союз будет готовить тамбовских тренеров и повышать их квалификацию, а также позволит школе принять участие в своих ресурсных проектах.

РФС предоставит «Академии футбола» дополнительные средства для соревнований, сборов, закупку инвентаря, подготовку различного рода специалистов. Кроме того, общероссийская организация защитит тамбовскую школу от несанкционированного переманивания игроков в другие спортшколы.

ИСТОЧНИК KP.RU