2019-11-26T14:47:32+03:00
Общество

Для энергоснабжения тамбовской филармонии построят подстанцию за 21 миллион рублей

Новое сооружение должны возвести к августу 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Подстанцию построят, а филармонию?Подстанцию построят, а филармонию?Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Для энергоснабжения тамбовской филармонии, расположенной на ул. Державинской, 5, собираются построить новую двухтрансформаторную подстанцию. Заказчиком строительства этого объекта является «ОРЭС-Тамбов». Для того, чтобы возвести его, подрядчику предстоит сначала снести здание старой подстанции и лишь затем приступить к возведению новой. Начальная цена аукциона, на котором предстоит выбрать исполнителя этих работ, составляет почти 21 миллион рублей. По условиям закупки, завершить строительство подстанции должны не позднее 31 августа 2020 года. Когда достроят саму филармонию, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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