Тамбовчанин через соцсети «развел» на деньги жительниц Пензенской области

СЕГОДНЯ 17:00 2019-11-26T17:00:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Пензенские полицейские совместно с коллегами из Тамбовской области задержали 24-летнего жителя Тамбова по подозрению в мошенничестве через социальные сети.

Установлено, что молодой человек, используя взломанные аккаунты в соцсетях, просил друзей реальных владельцев анкет под различными предлогами дать ему денег в долг. Некоторые люди верили в то, что сообщения пишет их знакомый, и перечисляли мошеннику нужные суммы. Жертвами мошенника из Тамбова стали 29-летняя жительница Пензы и 17-летняя жительница Кузнецка Пензенской области, которые перевели ему 14 и 9 тысяч рублей соответственно.

- В ходе проведенного обыска изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: компьютеры, банковские карты, телефоны и сим-карты. По факту мошенничества отделом дознания управления МВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ. Житель Тамбова дал признательные показания, он допрошен в качестве подозреваемого. В настоящий момент отрабатывается его причастность к аналогичным эпизодам преступной деятельности в отношении жителей других регионов Российской Федерации, - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU