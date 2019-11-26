2019-11-26T16:07:51+03:00
Спорт

Наставник ФК «Тамбов» номинирован на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре

В соцсети запущено голосование, где тамбовские болельщики могут поддержать Сергея Первушина
Ксения АЛЕШИНА
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Первушин возглавляет клуб с конца октябряПервушин возглавляет клуб с конца октября
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Сергей Первушин может стать лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в ноябре. Проголосовать за наставника ФК «Тамбов» можно в официальном сообществе РПЛ в соцсети «ВКонаткте» до 27 ноября.

Под руководством Первушина тамбовские футболисты заработали шесть очков в трех ноябрьских матчах. «Волки» обыграли «Сочи» и «Ростов», а также уступили «Локомотиву».

В настоящее время Первушин находится на четвертом месте из пяти по результатам голосования. Помимо него, на звание лучшего тренера РПЛ претендуют Сергей Семак (ФК «Зенит»), Виктор Ганчаренко (ФК «ЦСКА»), Сергей Матвеев (ФК «Краснодар») и Кирилл Новиков (ФК «Динамо»).

Напомним, что Сергей Первушин – воспитанник тамбовского футбола. Он считается лучшим бомбардиром в истории тамбовского «Спартака», а также одним из рекордсменов клуба по количеству сыгранных матчей. ФК «Тамбов» он возглавляет с середины октября этого года.

Фото: официальное сообщество РПЛ

ИСТОЧНИК KP.RU

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