В Тамбовской области мужчина незаконно попытался проникнуть в детский сад
Администрации детского сада города Уварово, расположенного на улице Рахманинова, пришлось вызывать росгвардейцев после того, как один из родителей воспитанников дошкольного учреждения, попытался незаконно проникнуть в помещение за пятилетним сыном. К прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны отец отнесся агрессивно.
- Как выяснилось позже, 27-летний мужчина пришел в детский сад за своим пятилетним сыном. Сторож не пустил его, так как судом мужчине определен особый порядок общения с ребенком. Мужчине это не понравилось, и он решил проникнуть в учреждение самовольно, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Росгвардейцы задержали нарушителя и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
ИСТОЧНИК KP.RU