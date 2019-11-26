2019-11-26T15:10:05+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина незаконно попытался проникнуть в детский сад

Агрессивно настроенный родитель был задержан сотрудниками Росгвардии
Ксения АЛЕШИНА
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Администрации детского сада города Уварово, расположенного на улице Рахманинова, пришлось вызывать росгвардейцев после того, как один из родителей воспитанников дошкольного учреждения, попытался незаконно проникнуть в помещение за пятилетним сыном. К прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны отец отнесся агрессивно.

- Как выяснилось позже, 27-летний мужчина пришел в детский сад за своим пятилетним сыном. Сторож не пустил его, так как судом мужчине определен особый порядок общения с ребенком. Мужчине это не понравилось, и он решил проникнуть в учреждение самовольно, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Росгвардейцы задержали нарушителя и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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