Тамбовские прокуроры требуют заблокировать сайты, продающие поддельные справки о доходах

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-26T15:33:20+03:00

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Прокуратурой Бондарского района во время мониторинга сети «Интернет» нашли 16 сайтов, на которых пользователям предлагалось купить справки 2-НФДЛ, необходимые для оформления кредита и иных документов.

Согласно ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», за распространение подобной информации предусмотрена уголовная или административная ответственность. А использование поддельных документов, которые предлагают сайты, влечет за собой уголовную ответственность, то есть считается мошенничеством.

- В целях пресечения нарушений прав неограниченного круга лиц, прокурор направил в суд административные заявления о признании указанной информации запрещенной для последующего блокирования доступа к указанным сайтам. Административные исковые заявления находятся в стадии рассмотрения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU