Жителя Тамбовщины осудили за вождение в пьяном виде

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-26T14:28:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Мордовского района, ранее отбывавшего наказание в местах лишения свободы за кражи. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

С учетом мнения государственного обвинителя и наличия в действиях молодого человека рецидива преступлений, суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев колонии строго режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

- Считая назначенное наказание чрезмерно строгим, осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке. Апелляционным постановлением Тамбовского областного суда приговор в отношении осужденного оставлен без изменение, жалоба без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU