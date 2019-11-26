Жителя Тамбовщины осудили за вождение в пьяном виде
В Тамбовской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Мордовского района, ранее отбывавшего наказание в местах лишения свободы за кражи. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».
С учетом мнения государственного обвинителя и наличия в действиях молодого человека рецидива преступлений, суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев колонии строго режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.
- Считая назначенное наказание чрезмерно строгим, осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке. Апелляционным постановлением Тамбовского областного суда приговор в отношении осужденного оставлен без изменение, жалоба без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU