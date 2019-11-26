2019-11-26T14:01:50+03:00
Общество

Уникальный проект, посвященный вкладу Тамбовщины в Великую Победу, представлен в Белгороде

Экспозицию привезли сотрудники краеведческого музея
Ксения АЛЕШИНА
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Выставка называется: «Восхождение к Победе. Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны. Читая дневники Вячеслава Гроздова…»Выставка называется: «Восхождение к Победе. Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны. Читая дневники Вячеслава Гроздова…»Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовский областной краеведческий музей представил в Белгороде уникальный выставочный проект, рассказывающей о вкладе Тамбовщины в общее дело Победы. Экспозиция расположилась в Государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».

- Выставочный проект носит название «Восхождение к Победе. Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны. Читая дневники Вячеслава Гроздова…». В основе экспозиции - дневники Вячеслава Гроздова 1941-1945гг., сына известного тамбовского военного хирурга Тихона Митрофановича Гроздова. Эти документы повествуют о буднях тылового госпитального города. Масштабное экспозиционное полотно представляет вклад Тамбовщины в общее дело Победы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Посетители выставки смогут увидеть более 150 редких мемориальных предметов из коллекций Тамбовского областного краеведческого музея и его филиалов, мемориального Дома-музея архиепископа Луки.

Кроме того, экспозиция познакомит гостей выставки с продукцией тамбовских предприятий – заводами «Ревтруд», «Комсомолец», «Автотрактородеталь», а также документами, свидетельствующими о патриотическом почине тамбовчан по сбору средств на строительство танковой колонны, авиаэскадрильи «Тамбовский колхозник», торпедных катеров «Тамбовский комсомолец».

ИСТОЧНИК KP.RU

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