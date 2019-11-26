2019-11-26T13:14:55+03:00
Происшествия

Две тамбовчанки лишились 118 тысяч рублей: деньги "ушли" к аферистам

Одной из жертв пообещали защиту карты от мошенников, а второй - кредит
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительницы Тамбова перевели на счета мошенников более 118 000 рублей. В дежурную часть городского УМВД обратилась 70-летняя пенсионерка. Она рассказала, что неизвестный списал с её карты 53188 рублей, выяснив данные карты, с которой якобы пытались снять деньги мошенники.

Еще одной пострадавшей от афериста стала жительница ул. Сенько. 43-летняя женщина сообщила реквизиты и коды доступа своей банковской карты преступникам, которые пообещали помочь получить кредит на выгодных условиях.

- Сотрудники отдела полиции №2 установили, что мошенник звонил с московского номера, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По всем фактам проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовские прокуроры требуют заблокировать сайты, продающие поддельные справки о доходах
В Тамбовской области мужчина незаконно попытался проникнуть в детский сад
Для энергоснабжения тамбовской филармонии построят подстанцию за 21 миллион рублей
Жителя Тамбовщины осудили за вождение в пьяном виде
Уникальный проект, посвященный вкладу Тамбовщины в Великую Победу, представлен в Белгороде
Под Тамбовом на «зебре» сбили пешехода
В Тамбове посетительница кафе осталась без смартфона
За неделю 4557 тамбовчан заболело простудой
Мичуринские скрипачи стали лауреатами международного музыкального конкурса
В Мичуринске женщина, отсидевшая за гибель человека, ударила ножом знакомого
Тамбовчанина задержали за кражи велосипедов
В Тамбовской области очередной случай бешенства
В Тамбове чугунные люки заменили на хрупкий пластик
В Мичуринске пенсионерка расплатилась за продукты деньгами из чужого кошелька
Мэрия Тамбова планирует взять в кредит почти миллиард рублей, чтобы расплатиться с долгами прошлых лет
В Тамбове по частям продают «Родину»