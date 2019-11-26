Две тамбовчанки лишились 118 тысяч рублей: деньги "ушли" к аферистам

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-26T13:14:55+03:00

Одной из жертв пообещали защиту карты от мошенников, а второй - кредит

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Жительницы Тамбова перевели на счета мошенников более 118 000 рублей. В дежурную часть городского УМВД обратилась 70-летняя пенсионерка. Она рассказала, что неизвестный списал с её карты 53188 рублей, выяснив данные карты, с которой якобы пытались снять деньги мошенники.

Еще одной пострадавшей от афериста стала жительница ул. Сенько. 43-летняя женщина сообщила реквизиты и коды доступа своей банковской карты преступникам, которые пообещали помочь получить кредит на выгодных условиях.

- Сотрудники отдела полиции №2 установили, что мошенник звонил с московского номера, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По всем фактам проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU